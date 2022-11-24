حالتا وفاة جراء الأمطار في السعودية والدفاع المدني يوجه نصيحة للمواطنين

أعلن متحدث الدفاع المدني السعودي في منطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني عن تسجيل حالتي وفاة جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة منذ صباح اليوم الخميس.

ونصح القرني جميع السكان في المناطق التي تشهد أمطارا بعدم الاقتراب من المناطق المنخفضة وأيضا مجاري الأودية والسيول والميا،ه خاصة وأن هناك سيولا منقولة على محافظة جدة، كما أهاب بالجميع عدم الخروج إلا للضرورة.