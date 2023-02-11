هزة أرضية خفيفة في مدينة حلب السورية

ذكرت وسائل إعلام محلية أن مدينة حلب السورية تعرضت لهزة أرضية خفيفة شعر بها أهالي المنطقة.

وكانت محطات الرصد الزلزالي سجلت هزة بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر، ضربت مدينة غازي عيناب التركية القريبة من الحدود السورية، وشعر بتلك الهزة أهالي محافظتي اللاذقية وحلب السوريتين.