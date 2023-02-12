عدد قتلى الزلزالين يتجاوز 30 ألفا في تركيا وسوريا

ارتفع عدد قتلى الزلزالين، اللذان ضربا تركيا وسوريا الأسبوع الماضي، إلى أكثر من 30 ألفا، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، نقلا عن وكالة إدارة الكوارث "آفاد"