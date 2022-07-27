زلزال قوي يضرب شمال الفلبين ويخلف قتلى وإصابات

لقي شخصان على الأقل مصرعهما، وأصيب العشرات في شمال الفلبين، اليوم الأربعاء، إثر زلزال قوي ضرب المنطقة، تبعته انهيارات أرضية، وألحق أضرارا بمبان وكنائس عديدة وفي التفاصيل، أوضح ريناتو سوليدوم، رئيس المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، أن "الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات كان مركزه في مقاطعة أبرا الجبلية"، حيث تصدعت جدران كثير من المباني، وانهار بعضها في أبرا وأصدر الصليب الأحمر صورة لمبنى مائل نحو طريق مغطى بالحطام في ابرا، مشكل من ثلاثة طوابق.