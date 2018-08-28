

يرصد بسماء مصر والمنطقة العربية بعد بداية الليل اليوم الثلاثاء، وفي الليالي المقبلة، مجموعة نجمية خافته تسمى "الحواء أو ممسك الحية" والتي يطلق عليها أيضا المجموعة النجمية "13" المنسية في دائرة البروج وتم تصويرها على الخرائط السماوية كرجل يحمل ثعبان.



وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن الكثيرون لا يسمعون كثيرا عن "الحواء" وذلك بسبب أنها مجموعة نجمية وليست علامة لدائرة البروج علما بأنه لا توجد علاقة أو تأثير للنجوم على حياة الناس.



وأضافت أنه توجد 12 علامة لاستواء دائرة البروج مألوفة للجميع وهي: الحمل، الثور، الجوزاء، السرطان وغيرها، تمثل 30 درجة متساوية تقسم السماء، في حين أن 13 مجموعة نجمية (بروج) هي ذات أحجام مختلفة.



وتابعت: لهذا السبب نجد أن الشمس تقع "ظاهريا" أمام كل علامة لدائرة البروج لفترة زمنية دقيقة حوالي الشهر، في حين أن الشمس تقع أمام المجموعات النجمية "البروج" لمدة متفاوتة من الزمن على سبيل المثال تقع أمام مجموعة نجوم السنبلة (العذراء) لحوالي شهر ونصف وأمام برج العقرب لمدة أسبوع تقريبا.



وقالت إنه هذا العام 2018 ، تتحرك الشمس ظاهريا أمام مجموعة نجوم العقرب في الفترة من 23 نوفمبر إلى 30 نوفمبر، وأمام مجموعة نجوم "الحواء" من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، وببساطة يمكن العثور على "الحواء" فوق نجم قلب العقرب باتجاه الأفق الجنوبي، أما ألمع نجم ضمن مجموعة الحواء فيسمى "رأس الحية" ولكنه ليس براق مثل قلب العقرب، وسوف تستمر"الحواء" مرئية في السماء الجنوبية إلى الجنوبية الغربية في ليالي أغسطس وسبتمبر.



في سياق متصل قال إنه بحسب الأساطير الإغريقية القديمة فإن "الحواء" هو "أسكليبيوس" رمز "الطب" وهو طبيب يقوم بإعداد جرعة دواء من سم الأفعى مخلوط مع دم امرأة بشعة وعشبة طبية غير معروفة وهذا الدواء أعطي للبشرية من أجل الخلود.



جدير بالذكر أنه يفضل البحث عن هذه المجموعة النجمية في الليالي الخالية من وجود القمر في السماء نظرا لأن ضوؤه الساطع يطمس تلك النجوم الخافتة.

