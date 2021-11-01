هزة أرضية بقوة 59 درجة تضرب سينابونغ في إندونيسيا
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هزة أرضية بقوة 5.9 درجة تضرب سينابونغ في إندونيسيا

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زلزال
جاكرتا - العرب اليوم

 أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن هزة أرضية بقوة 5.9 درجة ضربت جنوبي سينابونغ في إندونيسيا وأوضحت الهيئة أن الهزة وقعت على عمق 6.4 كيلومتر وعلى بعد نحو 254 كيلومترا جنوبي سينابونغ.

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هزة أرضية بقوة 59 درجة تضرب سينابونغ في إندونيسيا هزة أرضية بقوة 59 درجة تضرب سينابونغ في إندونيسيا



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