هزة أرضية بقوة 4.6 درجة في غازي عنتاب التركية

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية وقوع هزة أرضية بقوة 4.6 درجة في مدينة غازي عنتاب.

وبحسب ما نشرته صحيفة محلية، فإنه وفقا للبيان الصادر عن إدارة الكوارث والطوارئ ان هزة أرضية بقوة 4.6 درجة في مدينة غازي عنتاب وقعت الساعة 14:59. وبلغ العمق 11.44 كيلومترا.