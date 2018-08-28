قال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، إنه تم الانتهاء من تدريب 384 متدربا على أعمال مطبقى المبيدات خلال شهرين، ضمن خطة الحكومة للتداول الآمن للمبيدات للحفاظ على الصحة العامة وسلامة الغذاء والقضاء على الرش العشوائى، والحد من معدلات غش المبيدات لزيادة الصادرات الزراعية إلى الخارج وتوحيد معايير الجودة لهذه المنتجات سواء للاستهلاك المحلى أو التصدير.
وأضاف رئيس لجنة المبيدات، أن الانتهاء من برنامج مطبقى المبيدات شملت 7 محافظات ضمن خطة وزارة الزراعة لتدريب 50 الف متدرب فى برنامج مطبقى المبيدات ضمن خطة رفع كفاءة استخدام وتداول المبيدات والاستخدام الآمن للمبيدات. بمحافظات الأقصر والمنيا وبورسعيد والمنوفية، والدقهلية والقليوبية جامعة الأزهر وأسيوط، كما تواصل اللجنة تدريب العاملين على برامج المطبقين.
وأوضح تقرير رسمى أصدرته اللجنة، أن برنامج تدريب مطبقى المبيدات خلال الشهرين الماضيين، ساهم فى تدريب 54 متدربا بالمنوفية و51 متردبا فى أسيوط و54 متدربا فى القليوبية، وتدريب 50 متدربا بمحافظة الدقهلية و49 فى الأقصر و45 فى المنيا و24 فى جامعة الازهر، و57 متدربا فى محافظة بور سعيد.
يأتى ذلك بينما كلف الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لجنة المبيدات بتطبيق إجراءات جديدة لضبط أسواق المبيدات، منها إلزام محال بيع وتداول المبيدات بإصدار فاتورة للمزارعين، توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها مع إحالة المتورطين فى المخالفات إلى جهات التحقيق.
فيما تواصل وزارة الزراعة عقد سلسلة من الاجتماعات المشتركة تضم ممثلى الجهات المعنية بتداول المبيدات، مثل وزارات البيئة والرى والصحة والتموين والداخلية ممثلة فى شرطة المسطحات، فضلا عن وزارتى المالية (الجمارك)، والتجارة الخارجية ممثلة فى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لبدء تنفيذ حملات مكثفة على مختلف مناطق تداول المبيدات، وأسواق بيع المبيدات.
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