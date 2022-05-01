هزة أرضية تضرب شمال إسرائيل

أعلن المعهد الجيولوجي الإسرائيلي أن هزة أرضية بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر ضربت شمال إسرائيل. وأوضح المعهد أن مركز الهزة وقع على مسافة 96 كيلومتر شمالي غرب نهاريا في البحر، من جهة تعتبر غير خطيرة بالنسبة لسكان إسرائيل حيث لم يتم تفعيل أي إنذار في أعقابها.