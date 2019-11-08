قالت شركة الكهرباء الإثيوبية، إن مشروع الطاقة المائية سد "غينالي داو" الجاري بناؤه في الجزء الجنوبي الشرقي من إثيوبيا سيبدأ تشغيله بالكامل بعد شهرين.

وصرح الرئيس التنفيذي للشركة أبراهام بلعي، لوكالة الأنباء الإثيوبية، بأن المشروع قد اكتمل الآن بنسبة 99٪، موضحا أن قدرة السد تبلغ 254 ميغاواط وسيتم تشغيله بعد شهرين عند الانتهاء من الاختبار اللازم للعمل.

وتم إطلاق السد الذي يبلغ ارتفاعه 110 أمتار وطوله 426 مترا في عام 2010، وهو قادر على استيعاب 2.5 مليار متر مكعب من المياه.

وعند الانتهاء منه، من المتوقع أن يزيد السد من طاقة توليد الكهرباء الحالية في البلاد من 4،260 إلى 4،514 ميغاواط، حيث تبلغ تكلفة السد الذي تقوم به مجموعة "جيزهوبا" الصينية على نهر جينالي داو حوالي 450 مليون دولار.

ويأتي هذا السد بخلاف سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار في عام 2011، وتم تصميمه ليكون حجر الزاوية في مساعي إثيوبيا لتصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في إفريقيا من خلال توليد كهرباء تصل إلى أكثر من 6000 ميغاوات.