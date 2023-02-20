اللحظات الأولى لوقوع الزلزال الجديد في هاتاي

ضربت هزتان أرضيتان جديدتان ولاية هاتاي جنوبي تركيا، بقوة 6.4 و 5.8 درجات، وشعر بها سكان سوريا ولبنان وفلسطين والأردن .

وأفاد مركز الرصد الزلزالي بسوريا، بوقوع هزة أرضية بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر، في لواء إسكندرون عند الساعة 20:04 بالتوقيت المحلي