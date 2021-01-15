الكشف عن إنفلونزا الطيور في محافظة صلاح الدين في العراق

أعلن محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل عن إصابة 60 ألف دجاجة في قضاء سامراء بفيروس إنفلونزا الطيور المعروف علميا بـH5N5، محذرا من تحوله لـH5N1 الذي قد ينتقل بين البشر.وقال خليل، إن "60 ألف دجاجة من النوع البياض أصيبت بإنفلونزا الطيور داخل موقعين في قضاء سامراء، وقامت الفرق الصحية المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة وإعدام الطيور المصابة".

ودعا خليل الفلاحين في المحافظة إلى "الانتباه واتخاذ ما يلزم، كون هذا الفيروس الذي أصاب الدواجن هو H5N5 وقد يتحول إلى H5N1".وأشار إلى أن "الفيروس الأخير قد ينتقل بين البشر، ولذلك سنتخذ إجراءات فورية لمعالجة الموقف والقضاء على الفيروس".