الأمطار والسيول تقطع الطرق في النبطية

تأثرت النبطية ومنطقتها بالعاصفة التي تضرب لبنان، وتسببت الأمطار الغزيرة والسيول بقطع الكثير من الطرق بين البلدات، وبإحداث أضرار مادية في المنازل والمؤسسات التجارية في الكثير من المناطق.

كما تسببت السيول المتدفقة من البساتين والحقول في شكل غير مسبوق بإقفال الطريق التي تربط بلدة انصار بالبابلية عند محلة الجزيرة، وقد غرقت سيارات عدة عندما حاول أصحابها عبور الطريق.

وتدفقت المياه في شكل غزير الى الكثير من المنازل والمؤسسات التجارية في منطقة تول ومرج حاروف. وتسببت السيول أيضاً بإحداث مستنقعات كبيرة على طرق الدوير- الشرقية، عبا، الكفور - ابار فخر الدين - جبشيت - عربصاليم - حبوش.

وفي وادي النميرية - زفتا انقطعت الطريق بسبب التدفق الهائل للمياه عليها، وتعطلت سيارات عدة في المحلة حاول أصحابها المرور هناك.

وتسببت سرعة الرياح بوقوع شجرة كبيرة على سيارة بي ام دبليو يملكها شاب من ال شحرور في حي البركة في الدوير، كما وسقطت شجرة كبيرة وسط الطريق العام في بلدة الكفور وتسببت بقطع الاسلاك الكهربائية.

وفي بلدة جباع وعين بوسوار اجتاحت السيول الكثير من المنازل.

وتابع محافظ النبطية القاضي محمود المولى تداعيات العاصفة والسيول، واعطى تعليماته لفرق الدفاع المدني، ووزارة الاشغال، بفتح طريق انصار- البابلية وايجاد المسارب البديلة لتدفق المياه في المنطقة.

كما تابع اتصالاته مع الجهات الأمنية لمواكبة أي طارىء لدى المواطنين ناتج عن العاصفة.