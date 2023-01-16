فيضانات تغمر وادي الرمّة في السعودية بعد سنوات من الجفاف

بيّنت مقاطع مصوّرة التقطتها طائرة مسيرة الفيضانات في وادي الرمّة الذي يعدّ أكبر وأطول الأودية النهرية في المملكة السعودية.

جاء ذلك بعد أسبوعين من هطول أمطار غزيرة في الجزء الشرقي من منطقة القصيم وسط البلاد.

ووادي الرمّة الذي يمتد بطول 600 كيلومتراً كان شهد خلال السنوات الـ14 الماضية جفافاً شديداً وزحفت إلى شعابه وجيوبه الكثبانُ الرملية.