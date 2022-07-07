تهدّيد الفيضانات ينتقل شمالا مع انحسار حالة الطوارئ في سيدني

انحسرت مياه الفيضانات في سيدني والمنطقة المحيطة بها، اليوم الخميس، وفي الوقت نفسه هددت الأمطار الغزيرة بغمر بلدات شمال أكبر مدينة في أستراليا وقال دومينيك بيروتيت، رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، إن أوامر الإخلاء والإنذارات الرسمية للاستعداد لمغادرة المنازل صدرت إلى 60 ألف شخص، بعد أن كانت 85 ألفا أمس الأربعاء، مشيرا إلى أن بلدات، منها ميتلاند وسينغلتون في وادي هانتر بشمال سيدني، لا تزال مهددة بالفيضان وأضاف أنه تم تنفيذ حوالي 50 عملية انقاذ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، شملت العديد منها أشخاصا حاصرتهم مياه الفيضانات داخل سياراتهم.