أمطار غزيرة تتسبب بوفاة ما لا يقل عن 25 شخصاً في الفلبين

أودت أمطار غزيرة ساقها إعصار مداري صيفي بحياة ما لا يقل عن 25 شخصا وسط وجنوب الفلبين، حيث قتل معظمهم جراء الانهيارات الأرضية وقال لفتنانت كولونيل جومين كولادو، قائد شرطة مدينة بايباي بوسط مقاطعة ليتي، الاثنين، إن 22 قرويا لقوا مصرعهم في انهيار أرضي في 4 قرى تابعة لمدينة بايباي وأضاف أن 6 أشخاص آخرين في الأقل في عداد المفقودين جراء الانهيارات الأرضية، وأن عملية البحث جارية عنهم كما أعلنت الوكالة الحكومية للاستجابة للكوارث في مقاطعتي دافاو دي أورو ودافاو أورينتال الجنوبيتين، وفاة ثلاثة آخرين جراء العاصفة.