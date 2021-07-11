هزة أرضية تضرب إقليم الدريوش في المغرب

سجلت هزة أرضية بقوة 4,4 درجة على مقياس ريختر اليوم الأحد، في إقليم الدريوش في منطقة الريف المغربية.وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد الوطني للجيوفيزياء، أن الهزة حدد مركزها بعرض ساحل الدريوش، وقد وقعت عند منتصف النهار و 40 دقيقة وفق توقيت غرينتش.وأضافت أن الهزة الأرضية سجلت على عمق 23 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.556 درجة شمالا وخط الطول 3.610 درجة غربا.