هزة أرضية بقوة 6 درجات تضرب غرب الصين

أعلنت إدارة الزلازل الصينية تسجيل هزة أرضية قوتها 6 درجات على مقياس ريختر في مقاطعة تشينغهاي غربي البلاد وأشارت إلى أن "مركز الهزة وقع في منطقة ديلينغا هايسي في التبت ذاتية الحكم" وأضافت: "وقع مركز الهزة على عمق حوالي 10 كيلومترات" ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية ويبلغ عدد سكان المقاطعة 88 ألف نسمة.