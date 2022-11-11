زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب مملكة تونجا وتحذير من حدوث تسونامي

ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة تحت الماء، اليوم الجمعة، قبالة مملكة تونجا جنوب المحيط الهادئ، مما دفع السلطات إلى إصدار تنبيهات بحدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية- وفق ما نقلته صحيفة "يو إس توداي" الأمريكية- أن الزلزال الذي بلغت شدته 7.3 درجة كان مركزه على بعد 132 ميلا شرق - جنوب شرق نيافو، تونجا، على عمق 24.8 كيلومتر.

وتوقعت الهيئة هزة قوية لكنها قالت إن احتمال وقوع أضرار جسيمة أو وقوع إصابات ضئيلة.

يذكر أن بركانا ثار تحت البحر في تونجا في يناير الماضي، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وأدى إلى تغطية جزيرتها الرئيسية بطبقة سميكة من الرماد البركاني وإطلاق ملايين الأطنان من بخار الماء عالياً في الغلاف الجوي.