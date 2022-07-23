وفاة 9 أشخاص إثر انهيار جبلي في شمال غرب الصين

لقي 9 أشخاص مصرعهم عقب وقوع انهيار جبلي اليوم (السبت) في مقاطعة قانسو شمال غربي الصين. والسلطات المحلية أكدت أن الانهيار وقع نحو الساعة 11:15 صباحا في محافظة جينغتاي بمدينة باييين. ومن بين 17 شخصا تعرضوا للحادث، لقي 9 مصرعهم وأصيب 7 آخرون. وأضاف السلطات أن شخصا واحدا ما زال مفقودا، فيما لا تزال جهود البحث والإنقاذ جارية.