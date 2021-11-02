هزة أرضية بقوة 5.8 درجة بمقياس ريختر تضرب جزر تانيمبار جنوبي إندونيسيا

أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بأن هزة أرضية بقوة 5.8 درجة بمقياس ريختر ضربت جزر تانيمبار بجنوب إندونيسيا وحسب معطيات المركز، فإن بؤرة الزلزال كانت بعمق 109 كلم وتقع على بعد 440 كلم إلى الجنوب الشرقي من مدينة آمبون الإندونيسية وكانت التقديرات الأولية لقوة الزلزال عند 6.3 درجة بمقياس ريختر ولم ترد على الفور أي معلومات عن وقوع دمار أو سقوط ضحايا بشرية.

المصدر: رويترز