هزة أرضية في الساحل السوري
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هزة أرضية في الساحل السوري

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العرب اليوم - هزة أرضية في الساحل السوري

هزة أرضية
دمشق_ العرب اليوم

 أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، تسجيل هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل السوري.

وقال المركز التابع لوزارة النفط، إن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي فيه رصدت الهزة على بعد 22 كيلومترا، شمال غرب مدينة اللاذقية، وعلى عمق 13 كيلومترا.وشعر بالهزة أهالي محافظتي اللاذقية وطرطوس.

وكان المركز أعلن في 21 من الشهر الجاري تسجيل هزتين أرضيتين في محافظة حمص، وسط البلاد، الأولى بقوة 4.3 درجات على مسافة 30 كيلومترا شمال غرب مدينة حمص وعلى الحدود السورية اللبنانية.

أما الثانية فكانت بقوة 4.2 درجات وعلى مسافة 39 غرب المدينة وعلى الحدود مع لبنان.

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هزة أرضية في الساحل السوري هزة أرضية في الساحل السوري



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