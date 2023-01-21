هزتان أرضيتان تضربان شمال غرب مدينة حمص السورية
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هزتان أرضيتان تضربان شمال غرب مدينة حمص السورية

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العرب اليوم - هزتان أرضيتان تضربان شمال غرب مدينة حمص السورية

هزة أرضية
دمشق_ العرب اليوم

 أفادت وكالة "سانا" بأن هزتين أرضيتين متوسطتي الشدة ضربتا مساء اليوم السبت على بعد 30 كيلومترا شمال غرب مدينة حمص.

وعلى صفحته في "فيسبوك"، أشار المركز الوطني للزلازل إلى أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي فيه، سجلت هزة أرضية أولى بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر وعمق 10 كم عند الساعة 16.32 بالتوقيت المحلي، بالقرب من الحدود السورية اللبنانية، وتبعد مسافة 30 كم شمال غرب مدينة حمص.

وأوضح المركز أن سكان محافظات حمص وحماة وطرطوس واللاذقية شعروا بالهزة.

وتابع المركز: "إن محطات الشبكة سجلت أيضا هزة أرضية ثانية بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر وعمق 2 كم عند الساعة 17.27 بالتوقيت المحلي، عند الحدود السورية اللبنانية، وتبعد مسافة 39 كم غرب مدينة حمص".

وكانت هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر سجلت مساء الـ12 من الشهر الجاري، على بعد 43 كيلومترا شمال غرب مدينة حماة.

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هزتان أرضيتان تضربان شمال غرب مدينة حمص السورية هزتان أرضيتان تضربان شمال غرب مدينة حمص السورية



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