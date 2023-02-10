هزة أرضية بشدة 3.1 درجة تضرب تيسمسيلت الجزائرية

أفادت وسائل إعلام جزائرية يوم الجمعة بأن سكان ولاية تيسمسيلت غرب الجزائر، شعروا صبيحة اليوم بهزة أرضية جديدة.

وحسب المركز الوطني لرصد الزلازل "الكراغ"، فقد تم تسجيل هزة أرضية اليوم الجمعة على الساعة 8 و45 دق.

وذكر المركز أن الهزة بلغت شدتها 3.1 درجة على سلم ريشتر.

وأضاف أن مركزها 8 كلم شمال شرق برج الأمير عبد القادر بولاية تيسمسيلت.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

يذكر أن الجزائر قد شهدت خلال الأيام الماضية أكثر من هزة أرضية بعدة ولايات.