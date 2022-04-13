أعاصير تجتاح وسط تكساس وتصيب 23 شخصاً بجروح

تسببت أعاصير اجتاحت وسط ولاية تكساس الأمريكية في إصابة نحو 23 شخصا، في موسم عواصف يتوقع أن ينتج مزيدا من الأعاصير والرياح المدمرة الأربعاء وكانت العواصف تسببت في دمار واسع أمس الثلاثاء في سالادو (80 كيلو مترا) شمالي أوستن عاصمة الولاية وقال ديفيد بلاكبيرن، قاضي مقاطعة بيل كاونتي إن ثلاثة وعشرين شخصا أصيبوا، بينهم شخص يرقد في حالة حرجة وأضاف بلاكبيرن أن اثني عشر شخصا من المصابين نقلوا إلى مستشفيات.