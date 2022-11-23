إصابة 68 علي الأقل جراء زلزال بقوة 9. 5 درجة غربي تركيا

نقلت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء، عن وزير الصحة، فخر الدين قوجة قوله إن 68 شخصا على الأقل، أصيبوا جراء زلزال بقوة 9ر5 درجة ضرب غربي تركيا، في وقت مبكر صباح اليوم الأربعاء.

وذكرت شبكة "سي.إن.إن.ترك" التركية، أن شخصا واحدا أصيب إصابات خطيرة، بعد أن قفز من النافذة مذعورا.

وذكرت وكالة الحماية المدنية التركية "آفاد"، أن مركز الزلزال وقع في محافظة "دوزجه"، على البحر الأسود، لكن شعر السكان بالهزات، في أماكن بعيدة، مثل اسطنبول، على بعد حوالي 200 كيلومتر من "دوزجه" وأنقرة، حوالي الساعة الرابعة صباحا(0100 بتوقيت جرينتش).

وذكرت آفاد، أن 100 هزة ارتدادية على الأقل أعقبت الزلزال.

وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزال عند 1. 6 درجة، في حين تحدث المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل عن زلزال بقوة 6 درجات.

وتقع تركيا على العديد من الصفائح التكتونية ، مما يجعلها نقطة ساخنة للنشاط الزلزالي.

وضرب واحد من أخطر الزلازل في السنوات الماضية في أكتوبر 2020 مدينة إزمير على بحر إيجه، عندما توفي أكثر من 100 شخص.

وفي نوفمبر 1999، أسفر زلزال بلغت قوته 3. 6 درجة عن مقتل نحو 900 شخص في دوزجه.

وفي سبتمبر من العام نفسه، أودى زلزال قوي بشكل خاص بلغت شدته 4. 7 درجة بحياة أكثر من 17 ألفا و100 شخص في المنطقة المحيطة بمدينة إزميت الصناعية، على بعد حوالي 130 كيلومترا.

ويتوقع الخبراء، زلزالا قويا في أكبر مدينة تركية، وهي مدينة اسطنبول، في المستقبل القريب