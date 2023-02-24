54 قتيلا حصيلة ضحايا الفيضانات في ولاية ساو باولو

ارتفع عدد القتلى جراء الأمطار غير المسبوقة التي ضربت الساحل الشمالي لساو باولو جنوب شرق البرازيل إلى 54 شخصا.

وتم التحديث صباح الجمعة من قبل الدفاع المدني، الذي أفاد بأن هناك 53 ضحية في ساو سيباستياو (SP) وواحد في أوباتوبا.

وحتى الآن، تم التعرف على 47 جثة (16 رجلا و16 امرأة بالغة و15 طفلا)، وتم الإفراج عنها لدفنها.

وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن البحث عن عشرات المفقودين مستمر.

وتسببت الأمطار الغزيرة في انهيارات أرضية وفيضانات في البلدات الساحلية لأغنى ولايات البرازيل مطلع الأسبوع الماضي.