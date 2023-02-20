فيضانات وانهيارات أرضية تقتل 36 شخصا في البرازيل

قال مسؤولون برازيليون إن الفيضانات والانهيارات الأرضية، الناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة، تسببت في حدوث دمار هائل في البرازيل، وخلفت 36 قتيلا حتى الآن، وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا.

مصرع طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات

ونشرة قناة «سكاي نيوز» عربية، فيديو، عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، أظهر الدمار الذي لحق بمناطق متفرقة في البرازيل.

فيما قالت قالت حكومة ولاية «ساو باولو»، اليوم الاثنين، في بيان لها، إن 36 شخصا لقوا مصرعهم في مدينة ساو سيباستياو، بينما توفيت طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات في مدينة أوباتوبا المجاورة.

وتعتبر مدن «ساو سيباستياو»، و«أوباتوبا»، و«إيلابيلا»، و«بيرتيوجا» الأكثر تضررا من الكوارث الطبيعية، حيث إن فرق الإنقاذ تكافح الآن للعثور على المفقودين والجرحى وأشخاص تخشى وفاتهم تحت الأنقاض، في حين قال فيليبي أوغوستو، رئيس بلدية «ساو سيباستياو»، إن فرق الإنقاذ لا تستطيع الوصول إلى عدة مواقع، واصفا الوضع بأنه «فوضوي»، مشيرا إلى أن عشرات الأشخاص في عداد المفقودين، إضافة إلى انهيار 50 منزل في المدينة بسبب الانهيارات الأرضية.