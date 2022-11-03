زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جنوب شرق رومانيا

ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجة على مقياس ريختر فى المنطقة الجنوبية الشرقية من رومانيا، اليوم الخميس، وشعر به سكان المنطقة، حسبما أعلن المعهد الوطنى لفيزياء الأرض. وذكر المعهد، ، بحسب موقع "رومانيا إنسايدر" الإخبارى الرومانى، اليوم الخميس، أن الزلزال وقع في منطقة فرانسيا، على بعد حوالي 118 كيلومترا شمال العاصمة الرومانية بوخارست، وعلى عمق 147 كيلومترا، وشعر به سكان العاصمة. ويعد هذا أقوى زلزال شعر به سكان رومانيا منذ 28 أكتوبر 2018، كما أن رومانيا لم تشهد خلال السنوات العشرين الماضية أي زلزال بلغت قوته أكثر من 6 درجات.