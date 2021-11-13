زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزر فيجي

ضرب زلزال بقوة 5 درجات، السبت، على مقياس ريختر جزر فيجي، الواقعة في المحيط الهادئ وأفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن الزلزال كان على عمق 40 كيلومترا عند التقاء خط عرض 15.16 درجة جنوبا وخط طول 176.18 درجة غربا ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.