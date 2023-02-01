مصرع شخصين وإنقاذ 19 آخرين إثر انهيار جليدي بمنتجع للتزلج في الهند

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم /الأربعاء/، مصرع شخصين وإنقاذ 19 آخرين إثر انهيار جليدى بمنتجع شهير للتزلج بولاية "جامو وكشمير".

وأوضحت الشرطة - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية - أن عمليات البحث والإنقاذ مازالت جارية بمنتجع "جولمارج" الشهير، موضحة أنه تم انتشال جثمان ضحيتين من الأجانب، ونقلهما إلى المستشفى.

وكانت الشرطة أعلنت، في وقت سابق اليوم، حدوث انهيار جليدي بالمنتجع ومحاصرة عدد من الأشخاص على إثره، وذلك دون التعرف على عددهم على وجه الدقة.