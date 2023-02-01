زلزال بقوة 5 درجات يضرب جمهورية الدومينيكان
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زلزال بقوة 5 درجات يضرب جمهورية الدومينيكان

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العرب اليوم - زلزال بقوة 5 درجات يضرب جمهورية الدومينيكان

واشنطن - العرب اليوم

 ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر جنوب جمهورية الدومينيكان في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية أن الزلزال وقع في المياه جنوب غرب العاصمة سانتو دومنجو وعلى عمق 45 كيلو مترا، فيما لم ترد تقارير فورية تفيد وقوع أي خسائر مادية أو بشرية.

ونقلت الشبكة عن أحد الجيولوجيين قوله إن الفالق الذي تسبب في الزلزال هو الفالق ذاته الذي تسبب في زلزال هايتى المدمر عام 2010 وزلزال عام 2021، وكذلك زلزال بورتو ريكو عام 2020.

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زلزال بقوة 5 درجات يضرب جمهورية الدومينيكان زلزال بقوة 5 درجات يضرب جمهورية الدومينيكان



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