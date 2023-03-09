زلزال بقوة 5 درجات يضرب وسط إيطاليا

أعلنت هيئة رصد الزلازل الأمريكية، منذ قليل، أن زلزال بقوة 5 درجات علي مقياس ريختر يضرب وسط إيطاليا، ولم يرد أنباء عن وقوع أي إصابات.

وفي وقت سابق من اليوم، ضرب زلزال 5.6 درجة الساحل الشرقي الإيطالي، وكان علي بعد نحو 60 كيلومترا من مديني «ريميني» وعلي عمق 10 كيلومترات.