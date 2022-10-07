ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الثلجي في الجانب الهندي من جبال الهيمالايا إلى 26 قتيلاً

قتل 26 شخصا على الأقل من متسلقي الجبال جراء انهيار ثلجي على الجانب الهندي من جبال الهيمالايا قبل 3 أيام، فيما لا يزال عشرة آخرون في عداد المفقودين. وضمت المجموعة 34 متدربا في معهد نهرو لتسلق الجبال المحلي، إضافة إلى سبعة مدربين وممرضة، وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 19 منهم على الأقل. ووقع الانهيار الثلجي قرب قمة جبل دروبادي كا داندا-2 على ارتفاع 4880 متراً في ولاية أوتارانتشال (شمال).