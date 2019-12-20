زلزال يضرب أفغانستان وباكستان والهند

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات، أفغانستان وباكستان، بعد ظهر الجمعة، كما أعلن المرصد الأميركي لرصد الزلازل ما دفع بالسكان للنزول الى الشوارع في إسلام أباد وكابول.

وحدد مركز الزلزال على بعد 51 كم جنوب غرب جورم، بشمال أفغانستان، وعمقه اكثر من 200 كم، كما أضاف المرصد.

وفي العاصمتين هرع السكان الى الشوارع حين شعروا بالزلزال لكن لم يسجل وقوع أضرار.