زلزال يضرب أفغانستان وباكستان والهند
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زلزال يضرب أفغانستان وباكستان والهند

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العرب اليوم - زلزال يضرب أفغانستان وباكستان والهند

المواطنون في الشوارع بعد الزلزال
باكستان ـ العرب اليوم

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات، أفغانستان وباكستان، بعد ظهر الجمعة، كما أعلن المرصد الأميركي لرصد الزلازل ما دفع بالسكان للنزول الى الشوارع في إسلام أباد وكابول.

وحدد مركز الزلزال على بعد 51 كم جنوب غرب جورم، بشمال أفغانستان، وعمقه اكثر من 200 كم، كما أضاف المرصد.

وفي العاصمتين هرع السكان الى الشوارع حين شعروا بالزلزال لكن لم يسجل وقوع أضرار.

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زلزال يضرب أفغانستان وباكستان والهند زلزال يضرب أفغانستان وباكستان والهند



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