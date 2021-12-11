زلزال قوته 56 درجة يضرب إندونيسيا
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زلزال قوته 5.6 درجة يضرب إندونيسيا

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العرب اليوم - زلزال قوته 5.6 درجة يضرب إندونيسيا

زلزال في إندونيسيا
جاكارتا - العرب اليوم

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر جزر كيبولاوان بارات دايا في إقليم مالوكو الإندونيسي، السبت. ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 20 كيلومترا تحت سطح البحر عند التقاء خط عرض 7.10 درجة جنوبا وخط طول 128.71 درجة شرقا.ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

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زلزال قوته 56 درجة يضرب إندونيسيا زلزال قوته 56 درجة يضرب إندونيسيا



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