زلزال قوته 5.6 درجة يضرب إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر جزر كيبولاوان بارات دايا في إقليم مالوكو الإندونيسي، السبت. ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 20 كيلومترا تحت سطح البحر عند التقاء خط عرض 7.10 درجة جنوبا وخط طول 128.71 درجة شرقا.ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.