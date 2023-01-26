تساقط الثلوج الكثيف والبرد يعطل حركة المرور والنقل في اليابان

تعطلت حركة المرور والنقل فى أجزاء باليابان بسبب تساقط الثلوج الكثيف والشعور بالبرد.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الخميس، أن المركبات تقطعت بها السبل على العديد من الطرق، كما تعطل أكثر من 12 قطارا غربي البلاد لساعات وعلق على متنها نحو 7 آلاف شخص، خلال فترة متأخرة من الليل.

وقدم رئيس شركة السكك الحديدية اليابانية الغربية، هاسيجاوا كازواكي، اعتذاره للعملاء لإضطرارهم تحمل ظروف قاسية لفترة طويلة، مشيرا إلى أن الشركة قدرت كمية الثلوج المتساقطة أقل من اللازم وأخفقت في تفعيل نظام ذوبان الثلوج على المسارات، متعهدا بإجراء تحسينات.

وحذر مسئولو الأرصاد من أن الثلوج المتراكمة والطرق المكسوة بالجليد قد تقود إلى حدوث المزيد من الاضطرابات في وسائل النقل العام، كما حثوا الأشخاص على توخي الحذر من تساقط الثلوج من أسطح البنايات والحوادث المحتملة خلال عملية إزالة الجليد.