زلزال يضرب مدينة الشابة التونسية بقوة 3ر4 ريختر

ضرب زلزال بقوة 3ر4 درجات على مقياس ريختر، مدينة الشابة التابعة لمحافظة المهدية شمال شرق تونس.

وأكد المعهد التونسي للرصد الجوي، في بيان اليوم، أنه تم تحديد مركز الزلزال وفق التحاليل الأولية بــ 33.35 درجة خط عرض وبــ 35.11 درجة خط طول شمال شرق مدينة الشابة.