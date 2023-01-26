زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب جنوب غربى الصين

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس، منطقة سيتشوان الكائنة جنوب غربى الصين.

وذكرت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، أن الزلزال كان مركزه في محافظة لودينج بولاية جارتسي التبتية ذاتية الحكم، وفقا للمركز الصيني لشبكات الزلازل، الذي أوضح أن الهزة وقعت في عمق 11 كيلومترا.

من جانبها قالت مصادر بمكتب إدارة الطوارئ في الولاية إنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات وانهيار منازل.

وفي الوقت ذاته هرع حوالي 100 من رجال الإنقاذ إلى الموقع. فيما قال رجال الإطفاء المحليون -لشينخوا- إن الانهيارات الأرضية عرقلت حركة المرور في بعض أجزاء الطريق.