زلزال قوته 5.4 درجة يهز شمال اليونان

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة، الأحد، شمال اليونان، على مقربة من تيسالونيكي، ثاني أكبر مدينة في البلاد، وفق ما أعلن مرصد أثينا للنشاط الزلزالي وحُدد مركز الزلزال الذي وقع عند الساعة 11.50 بتوقيت جرينتش في البحر على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد 23 كيلومترًا جنوب غرب جبل أثوس الذي يضم أديرة أرثوذكسية عدة، بحسب المصدر نفسه ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا ولا خسائر وتقع اليونان عند فوالق جيولوجية عدة وغالباً ما تشهد هزات أرضية وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، وقع زلزال بقوة 7 درجات في بحر إيجه بين جزيرة ساموس اليونانية ومدينة إزمير بغرب تركيا وسجلت غالبية الخسائر والأضرار في تركيا حيث قضى 114 شخصا وجُرح أكثر من ألف آخرين.