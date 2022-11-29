بركان يطلق عمودا من الغازات والرماد فى الإكوادور

أطلق بركان كوتوباكسي ، الواقع في وسط جبال الأنديز في الإكوادور ، عمودًا من الغازات وبخار الماء بكمية صغيرة من الرماد وصل إلى 1.8 كيلومتر فوق مستوى فوهة البركان ، وفقًا للمعهد الجيوفيزيائي التابع لمدرسة البوليتكنيك الوطنية.



وأشار المعهد إلى أن كاميرات المراقبة لبركان كوتوباكسى لاحظت انبعاث عمود من انبعاث الغاز وبخار الماء ، وهذه الظاهرة مستمرة خلال الفترة الأخيرة من نشاط البركان الذى بدأ فى نهاية أكتوبر الماضى، إلا أن الخدمة الوطنية لإدارة المخاطر والطوارئ أكدت أن ما يثير القلق هو انبعاث طفيف للرماد .



وطالبت الخدمة الوطنية لإدارة المخاطر والطوارئ فى الاكوادور، المواطنيين، بحماية أنفسهم من الرماد من خلال ارتداء الاقنعة ونظارات وملابس تغطي الجلد ، وتجنب الأنشطة في الهواء الطلق.



كما شددت المؤسسة الإكوادورية على تجنب الآثار الصحية، وطلبت غسل الفواكه والخضروات جيدًا، والتأكد من تغطية خزانات مياه الشرب أو الخزانات بشكل صحيح.



وبنفس الطريقة طلب تجنب تنظيف الرماد البركاني بالماء لأنه قد يسد المصارف والمجاري ، واقترح جمعه ووضعه في كيس بلاستيكي.



تركزت طبقة الرماد الرمادي على البركان على الجانب الشرقي من الكتلة الصخرية ، كما أفاد المعهد الجيوفيزيائي في ذلك الوقت استنادًا إلى كاميرات المراقبة المحيطة بالبركان.



زاد نشاط كوتوباكسي منذ نهاية أكتوبر، عندما بدأ في إطلاق الغازات وبخار الماء، مصحوبًا بالرماد.



ويقع كوتوباكسي في سلسلة جبال الأنديز، على بعد حوالي 45 كيلومترًا جنوب شرق كيتو، هي ثاني أعلى قمة في الإكوادور، حيث يبلغ ارتفاعها 5897 مترًا فوق مستوى سطح البحر.



تم تسجيل بقعة ساخنة في الحفرة التي تم اكتشافها بالفعل في عدة مناسبات منذ عام 2015، عندما أعيد تنشيطها آخر مرة في 14 أغسطس 2015، بعد أن ظلت خامدة نسبيًا لمدة 138 عامًا.