فقد شخصان ونزح 885 شخصا جراء عاصفة "دوماكو" الاستوائية شمال شرقي مدغشقر حسبما أفاد المكتب الوطني لإدارة الكوارث الأربعاء وضربت العاصفة منطقة سوانييرانا إيفونغو في مدغشقر الساعة الثالثة بعد ظهر الثلاثاء، مع رياح بلغت سرعتها 65 كيلومترا في الساعة، وهبات هواء بلغت سرعتها 90 كيلومترا في الساعة كما هطلت أمطار غزيرة مع تحرك العاصفة عبر الجزيرة إلى منطقة أنالانجيروفو.

ومن المتوقع أن يواصل إعصار "دوماكو" التحرك غربا، ما سيجلب الرياح والأمطار إلى شمال موزمبيق، وفقا لمكاتب الأرصاد الجوية في جنوب إفريقيا وقال المدير العام لمكتب إدارة الكوارث في مدغشقر، إلاك أندرياكاجا "إن رياح عاصفة "دوماكو" ليست قوية مثل تلك الناجمة عن إعصار "باتسيراي".. لكن عليكم توخي الحذر بشأن الفيضانات والإنهيارات الأرضية التي قد تتسبب في حدوث وفيات" وأضاف أندرياكاجا أن الإمدادات الغذائية كافية لمساعدة الضحايا.