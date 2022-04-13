قتل ما لا يقل عن 80 شخصا وفقد كثيرون آخرون في انهيارات واسعة للتربة سببتها العاصفة الاستوائية "ميجي" في الفلبين، فيما يواصل عمال الإنقاذ البحث عن جثث في قرى نائية في وسط البلاد وقتل 26 شخصا على الأقل، وفق حصيلة جديدة، واعتبر 150 في عداد المفقودين في قرية بيلار الساحلية التي تضم نحو 400 نسمة في محافظة ليتي الواقعة في وسط البلاد، بحسب ليميول ترايا رئيس بلدية أبويوغ التي تشكل بيلار جزءا منها وجرفت انهيارات تربة كبيرة معظم المنازل إلى البحر، ووصل عمال الإغاثة على متن قارب إلى بيلار، بسبب تعطل الطرقات وأجلوا نحو خمسين ناجيا إلى بلدة أبويوغ المجاورة.

وكتب رئيس بلدية أبويوغ، ليميول ترايا، إن القرية "دمرت بالكامل". سجلت معظم الوفيات حتى الآن أي 48 على الأقل حول بلدة بايباي، الواقعة في مقاطعة ليتي أيضا، وفق السلطات المحلية وأصيب هناك أكثر من 100 شخص وفقد 27 آخرون. ودفنت قرى زراعية عديدة في المنطقة تحت سيول وحلية حمراء اجتاحت التلال فجأة "ميجي" المعروفة في الفلبين باسمها المحلي "أغاتون" هي أول عاصفة استوائية كبرى تضرب البلاد هذا العام. والفلبين من أكثر الدول عرضة لتأثيرات التغير المناخي، وتشهد حوالى عشرين عاصفة كل عام.