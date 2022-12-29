ارتفاع عدد القتلى جراء الأمطار والفيضانات في الفلبين إلى 32 شخصا

أعلن المجلس الوطنى للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها فى الفلبين اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات التى اجتاحت أجزاء من البلاد خلال عطلة عيد الميلاد إلى 32 شخصا على الأقل، بالإضافة إلى 24 شخصا آخرين لا زالوا فى عداد المفقودين.

وذكرت قناة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن أكثر من 56 ألف شخص لا يزالوا متواجدين في ملاجئ للطوارئ بعدما تسبب سوء الأحوال الجوية في تعطيل احتفالات عيد الميلاد في شرق ووسط وجنوب الفلبين.

وأضاف المجلس أنه تم تسجيل 18 حالة وفاة من بين إجمالي 32 حالة في منطقة "مينداناو الشمالية"، في حين أن 22 من المفقودين هم من منطقتي "بيسايا الشرقية" فى وسط الفلبين و"بيكول" في الشرق.. مشيرا إلى أن أكثر من أربعة آلاف منزل قد تضرر جراء الفيضانات بالإضافة إلى الطرق والجسور، ذلك في وقت تعاني فيه بعض المناطق من انقطاع الكهرباء وإمدادات المياه.

يشار إلى أنه في كل عام، يضرب حوالى 20 إعصارا وعاصفة الفلبين.. وهي واحدة من أكثر دول العالم عرضة للكوارث الطبيعية.