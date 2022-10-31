قالت وسائل إعلام فلبينية، إن عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار، ارتفع إلى 98 قتيلا وأكثر من 31 مفقودا بعد اجتياح العاصفة المدارية "نالجي" مناطق كثيرة من البلاد.

ويعد "نالجي" ثاني أكثر الأعاصير التي أدت إلى سقوط ضحايا هذا العام في البلاد، التي تشهد 20 عاصفة مدارية في المتوسط سنوياً. واجتاح إعصار "راي" الأقاليم الوسطى في ديسمبر، ما أسفر عن سقوط 407 ضحايا، وأكثر من 1100 مصاب.