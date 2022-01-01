زلزال قوته 5.2 درجة يضرب منطقة هندوكوش في أفغانستان

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر منطقة هندوكوش في أفغانستان، السبت. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 218 كيلومترا تحت سطح الأرض، عند التقاء خط عرض 71.12 درجة شمالا وخط طول 71.12 درجة شرقا. ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.