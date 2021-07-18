هزة أرضية في البصرة جنوب العراق بقوة 5,6 على مقياس ريختر

ذكرت وكالة الأنباء العراقية أنه تم تسجيل زلزال بقوة 5.6 درجة في مدينة البصرة بحنوب العراق اليوم الأحد.ولم ترد على الفور تقارير عن سقوط قتلى أو حدوث أضرار في منطقة الزلزال.وكان التلفزيون الإيراني الرسمي قد ذكر في وقت سابق من اليوم أن زلزالا بلغت شدته 5.7 درجة ضرب إقليم فارس في جنوب إيران.