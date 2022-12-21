مصرع وإصابة 7 أشخاص جراء الثلوج الكثيفة فى اليابان

لقى شخصان مصرعهما وأصيب خمسة آخرون، جراء التى تساقطت على شمال غربى اليابان منذ السبت الماضى، وتسببت فى تعطل القطارات وانقطاع التيار الكهربائى عن آلاف المنازل.

ونقلت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية، اليوم ، عن مسئولين في محافظة "نيجاتا" والشرطة المحلية القول:"إن الضحايا تعرضوا لحوادث تتعلق بتساقط الثلوج بغزارة في المحافظة أمس".

وأضاف المسئولون أنه من بين المصابين الخمسة اثنان بجروح خطيرة، فيما أعلنت سلطات النقل عن حدوث اضطرابات مرورية على مقاطع من الطريق الوطني 8 و17 في مدينتي (ناجاوكا) و(أوجيا) حيث امتد خط من المركبات لحوالي 32 كيلومترًا، وفي جزء من الطريق الوطني 8 في كاشيوازاكي، حيث يوجد أكثر من 800 سيارة كانت عالقة عند نقطة واحدة، وتم حلها بالكامل.

ومن جانبها، أفادت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية بأن أكثر من 10 آلاف منزل، معظمهم في محافظة "نيجاتا" ما زالوا يعانون من انقطاع التيار الكهربائي حتى صباح اليوم، ونفذ أفراد قوة الدفاع الذاتي البرية عمليات الإغاثة في حالات الكوارث بناء على طلب حكومة المحافظة، وإزالة الثلوج وتوفير البنزين والمواد الغذائية للأشخاص الذين تقطعت بهم السبل على الطرق الوطنية.

وبسبب تأثير تساقط الثلوج، تركت حوالي 14 ألف أسرة في المحافظة بدون كهرباء حتى بعد ظهر أمس الثلاثاء، وفقًا لشركة توهوكو إلكتريك باور.