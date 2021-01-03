هزة بقوة 6.1 درجة قبالة ألاسكا الأمريكية

رصدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم الأحد هزة بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل ولاية ألاسكا شمال البلاد.وأكدت الهيئة أن الهزة وقعت على بعد 235 كم جنوب غربي جزيرة أداك، وعلى عمق 17.1 كم. وأشار مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (GFZ) إلى أن الهزة ضربت جزر ألوشيان التابعة لألاسكا.