الشرطة تصدر تحذيرا من تسرب مادة من منشأة صناعية في ألمانيا

حذرت إدارة الإطفاء في فرانكفورت من تسرب أحد المواد في منطقة صناعية بالمدينة الألمانية يوم الجمعة.

وحثت إدارة الإطفاء السكان على إغلاق النوافذ والأبواب كإجراء احترازي لكنها لم تذكر تفاصيل عن نوع المادة في تحذيرها على تويتر.